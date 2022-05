Vier jongeren slaan man in mekaar bij ‘pedohunt’: slachtoffer vlucht, veroorzaakt ongeval en verkeert in levensgevaar

Vier jongeren zijn opgepakt door de politie van Deinze na een ‘pedohunt’. Ze hadden een man in mekaar geslagen van wie ze vermoedden dat hij een pedofiel was. De man kon ontkomen, reed weg met zijn auto maar veroorzaakte een ongeval in deelgemeente Astene. Hij verkeert in levensgevaar.

Het is op dit ogenblik nog niet helemaal duidelijk wat er precies gebeurd is, maandagavond in Deinze. Vier jongeren zouden een man in mekaar geslagen hebben van wie ze beweerden dat het een pedofiel was. De man kon na harde klappen ontkomen en reed snel weg met zijn auto. Achter het stuur werd hij echter onwel, ten gevolge van de klappen. Hij reed met zijn wagen in op vier geparkeerde auto’s aan de Emile Clauslaan in Astene. De auto’s behoren allemaal toe aan bezoekers van het restaurant vlakbij.

Het slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis. Hij zou in levensgevaar verkeren. De vier konden in de loop van woensdag opgepakt worden door de politie van Deinze. Het gaat om minderjarigen en meerderjarigen die voor de onderzoeksrechter en de jeugdrechter zullen moeten verschijnen die over verdere aanhouding beslist. Het is op dit moment allerminst duidelijk of het slachtoffer bij eventuele pedoseksuele feiten betrokken is, zoals de aanvallers beweren. Mogelijk is het ‘pedoverhaal’ een drogreden en gaat het om feiten van zinloos geweld.

Het parket van Oost-Vlaanderen wou woensdag geen commentaar kwijt over de zaak.