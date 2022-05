Cyriel Dessers naar Feyenoord? Zo simpel is dat niet: “We moesten alle zeilen bijzetten, voor een gesprek met hem was geen tijd”

De Rotterdammers moeten de koopoptie lichten die is bedongen bij het aangaan van de huurovereenkomst met Genk, toen hij vorig jaar zomer letterlijk minuten voor de transferdeadline werd binnengehaald. De 27-jarige spits is een sensatie geworden dankzij de (10) doelpunten die hij in de Conference League, waar Feyenoord volgende week de finale speelt, heeft gemaakt.

In de eerste helft van dit seizoen zag het er niet naar uit dat Feyenoord de middelen zou hebben om Dessers voor vier miljoen euro daadwerkelijk over te nemen. Maar de Nederlandse club wil na het glorieuze Europese seizoen en de derde plek in de Eredivisie verder bouwen en het elftal op sterkte houden. En daar hoort de definitieve transfer van Dessers bij.

“Dessers is van onschatbare waarde geweest’, aldus technisch directeur Frank Arnesen bij Voetbal International. “Het gekke is dat Bryan Linssen voor de winterstop draaide als een tierelier, maar steeds als Dessers erin kwam, scoorde hij. En niet zomaar; hij besliste de ene na de andere wedstrijd. Intussen is de situatie zo dat we nog maar moeten zien of we hem kunnen behouden.”

© ISOPIX

De optie lichten, toch? “Ja, maar dat is niet het enige”, klinkt het. “We hebben ook nog niet met Cyriel over de voorwaarden voor een eventueel langer verblijf kunnen spreken. Doordat zijn transfer echt pas enkele minuten voor het sluiten van de transferdeadline tot stand kwam, was daar geen tijd meer voor. Je begrijpt dus dat we nog alle zeilen bij moesten zetten om zijn tijdelijke overgang überhaupt op tijd rond te krijgen. Bovendien hadden weinigen tot niemand kunnen voorzien dat hij het nu zó goed zou doen. Intussen is de interesse voor hem alleen maar gegroeid.”

De gesprekken kunnen pas doorgaan na de finale tegen AS Roma. Intussen legde Feyenoord ook een nieuwe spits vast, de van Ajax overkomende Danilo.