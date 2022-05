Sri Lanka virtueel failliet: inflatie koerst naar 40 procent

De economische crisis in Sri Lanka gaat van kwaad naar erger. Het land kan voor het eerst sinds het in 1948 onafhankelijk werd van Groot-Brittannië een lening niet afbetalen en is dus virtueel failliet. Nandalal Weerasinghe, de gouverneur van de nationale bank van het Aziatische land, liet donderdag verstaan dat Sri Lanka geen betalingen meer kan verrichten tot de schuld is geherstructureerd.