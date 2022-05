“Ongeveer 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht in eigen land”

In 2021 waren er 59,1 miljoen binnenlandse ontheemden, van wie bijna de helft jonger dan 18 jaar, aldus het Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) en de Noorse Raad voor Vluchtelingen (NRC). Dat cijfer, waarin de vluchtelingen naar het buitenland niet zijn meegerekend, stijgt jaar na jaar. Naar verwachting zal in 2022 een nieuw record worden gevestigd als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne, die op 24 februari begon.

Het cijfer van 2021 is het op één na hoogste in tien jaar, na 2020, toen een recordaantal ontheemden werd geteld als gevolg van een reeks natuurrampen. “Het jaar 2022 ziet er somber uit, onder meer door de oorlog in Oekraïne”, waarschuwde IDMC-directeur Alexandra Bilak op een persconferentie.

De situatie in de wereld “is nog nooit zo slecht geweest”, zei secretaris-generaal Jan Egeland van NRC. “De wereld is uit mekaar aan het vallen. De huidige situatie is in feite ongelooflijk veel slechter dan ons recordcijfer doet vermoeden. We hebben wereldleiders nodig om een titanische omslag te maken in hun denken over het vermijden en oplossen van conflicten om een einde te maken aan deze spiraal van menselijk lijden.”