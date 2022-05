Van Barcelona en Milan (via STVV) naar een Europese primeur bij Deinze: 1B-club stelt Japanner aan als nieuwe trainer

KMSK Deinze heeft woensdag haar nieuwe coach voor volgend seizoen voorgesteld. De Japanner Takahisa Shiraishi wordt de opvolger van Wim De Decker. De 46-jarige Shiraishi was tot vorig jaar assistent bij STVV. Sinds begin dit jaar was hij sportief directeur bij Deinze.

Deinze beëindigde de competitie in 1B vorige maand als vierde. De club gaf vervolgens aan niet verder te gaan met Wim De Decker, en zijn technische staf.

Deinze werd doorheen het seizoen overgenomen door de Japanse investeringsmaatschappij ACA Football Partners en heeft grote ambities. Shiraishi krijgt een volledig buitenlandse staf naast zich, met de Nederlandse assistent Rene Van Eck en verder een hele Spaanse enclave. Hij zorgt bovendien voor een primeur want hij is de eerste Japanse trainer in het Europese voetbal.

© photo Marc Van Hecke

“Ik ben zeer blij met mijn nieuwe functie als hoofdcoach van KMSK Deinze en ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging”, zei Shiraishi in een eerste reactie. “In Spanje, Nederland en Italië heb ik verschillende geavanceerde tactieken en trainingsmethodes geleerd alsook het belangrijkste: duurzame groei. Onze bedoeling is om gestaag te blijven groeien, steeds verder te bouwen aan onze tactiek en te blijven innoveren. Daarvoor moeten we dicht bij de spelers kunnen staan. Ik wil een team bouwen dat de individualiteit van elke speler respecteert en waar iedereen in staat is om zich te vinden in onze innoverend spel.”

Shiraishi was in het verleden onder meer jeugdcoach bij FC Barcelona, performance analist bij AC Milan en assistent bij het Nederlandse Excelsior.