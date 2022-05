Lyra-Lierse kruipt door oog van de naald in eindronde na strafschoppen: 22ste (!) penalty brengt beslissing

Tot het gaatje moest Lyra-Lierse op de eigen Doelvelden gaan om te overleven in de eindronde. De Pallieters gaven een dubbele voorsprong weg tegen Belisia Bilzen, maar veerden anderzijds ook recht na een achterstand in de verlengingen. In een ware bloedstollende strafschoppenreeks werd het 10-9. Eind goed, al goed dus.

Niks leek er na 45 minuten op te wijzen dat de partij op verlengingen af zou stevenen. Een autoritair en overtuigend Lyra-Lierse had zijn zaakjes zowat een ganse eerste helft perfect onder controle. Met als beloning een dubbele voorsprong, nadat Schaessens een aflegger van Kil met een afgeweken bal in doel joeg en Peffer haarfijn in het hoekje schilderde. Opdracht volbracht leek het toen al voor de Pallieters, die pas een minuut voor de pauze een eerste keer werden opgeschrikt. Een knal van Erens scheerde via de vuisten van Sterkens de lat.

En dan de tweede helft. Uit het niets de totale kentering. Ingeleid door een vroege aansluitingstreffer van de pas ingevallen Stassen, die een aarzeling in de thuisdefensie uitbuitte. Het gaf Belisia verse moed en deed de twijfel bij de thuisploeg toenemen. Een doelpunt van Peffer werd wel nog terecht afgekeurd wegens buitenspel, maar ook Haenen knikte aan de overzijde de gelijkmaker over de balk na hoekschop. Een knal van Ernens van aan de rand van de grote rechthoek zorgde toch nog voor 2-2 en verlengingen.

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

In die eerste verlenging gingen de Limburgers er zowaar ook over, toen Timmermans door de thuisdefensie werd gesmokkeld en neerging in de zestienmeter. Wijnen hield de zenuwen onder controle en trapte beheerst raak. Maar deze keer was het Lyra-Lierse dat alsnog recht veerde. En wie anders dan Jordy Peffer bracht de thuisploeg langszij. Alleen voor doel, beheerst in het hoekje.

Strafschoppen dus en ook daarin heersten mixed emotions. Bij de 21ste strafschop faalde bezoeker Timo Haenen, thuisgoalie Mats Sterkens klaarde de klus. En dus mag Lyra-Lierse zondag de nationale eindronde in tegen Tubeke.

LYRA-LIERSE: Sterkens, Lambreghts, van den Buijs, Weuts, Balbi (90’ De Wilde), Vets, Schaessens (80’ Van Goylen), Kil, Struyf (72’ Nys), Adesanya, Peffer.

BELISIA BILZEN: Cascio, Brants (46’ Stassen), Wagemans, Lathouwers (104’ Timo Haenen), Didier Haenen (114’ La Mantia), Vandecaetsbeeck, Ernens, Landuyt, Wijnen, Timmermans, Martin Suarez.

DOELPUNTEN: 10’ Schaessens 1-0, 21’ Peffer 2-0, 51’ Stassen 2-1, 81’ Ernens 2-2, 100’ Wijnen (strafschop) 2-3, 110’ Peffer 3-3.

STRAFSCHOPPEN: Cascio 0-1, Peffer 1-1, Suarez 1-2, Adesanya 2-2, Landuyt 2-3, van den Buijs 3-3, Wagemans 3-4, Vets 4-4, Wijnen 4-5, Kil 5-5, Ernens 5-6, Weuts 6-6, La Mantia 6-7, De Wilde 7-7, Timmermans 7-8, Nys 8-8, Vandecaetsbeeck 8-8, Van Goylen 8-8, Stassen 8-9, Lambreghts 9-9, Timo Haenen 9-9, Sterkens 10-9.

GELE KAARTEN: 72’ Ernens, 78’ Didier Haenen, 82’ Balbi, 100’ Sterkens, 100’ van den Buijs.

RODE KAARTEN: geen.