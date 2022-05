Elon Musk boos omdat Tesla uit duurzaamheidsindex verdwijnt: “Oplichterij”

Tesla-oprichter Elon Musk is kwaad omdat de autobouwer uit de beursindex S&P 500 ESG Index is gegooid. Daarin zijn enkel aandelen van duurzame bedrijven opgenomen.

ESG staat voor Milieu, Sociaal en Governance. Bedrijven die worden aangeboden onder dat label scoren goed op die punten. S&P Dow Jones vindt dat er “vele redenen” zijn om Tesla niet meer in zijn ESG Index op te nemen, ook al zegt het bedrijf zelf dat het de wereld wil helpen de transitie naar duurzame energie te versnellen.

S&P-analist Margaret Dorn verwees naar beschuldigingen van racisme, klachten over slechte werkomstandigheden in de Amerikaanse fabrieken van Tesla, en de manier waarop het bedrijf omgaat met onderzoeken naar ongevallen met zijn wagens.

Musk liet zijn ongenoegen over de beslissing blijken via Twitter. “ESG is oplichterij”, zei hij. Hij verwees ook naar het feit dat de Amerikaanse oliegigant ExxonMobil wél een topnotering kreeg in de lijst van duurzaamste bedrijven.