Amnesty International: “Iran dreigt Djalali te executeren om Iraanse oud-ambtenaren vrij te krijgen”

Er is toenemend bewijs dat de Iraanse autoriteiten wetenschapper en VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali dreigen te executeren om België en Zweden aan te zetten om twee gevangengenomen Iraanse oud-ambtenaren over te dragen. Ook wil Iran hen en andere landen in de toekomst ervan weerhouden om nog Iraanse ambtenaren te vervolgen. Dat zegt Amnesty International donderdag op basis van gedetailleerd onderzoek en analyses.

Het gaat volgens Amnesty om Asadollah Asadi, een voormalige Iraanse diplomaat, die in België een gevangenisstraf van 20 jaar uitzit voor zijn rol in een verijdelde bomaanslag in Frankrijk in 2018. De tweede ambtenaar is Hamid Nouri, een voormalige gevangenismedewerker, die in Zweden terechtstaat voor mogelijke betrokkenheid bij de bloedbaden in de Iraanse gevangenissen in 1988. Op 14 juli wordt de uitspraak in die zaak verwacht.

“De Iraanse autoriteiten zetten het leven van Ahmadreza Djalali in als pion in een wreed politiek spel en lijken te dreigen met zijn executie omdat hun eisen niet worden ingewilligd”, zegt Diana Eltahawy van Amnesty International in een persbericht. “De autoriteiten proberen de rechtsgang in Zweden en België te belemmeren. Die twee landen moeten onderzoek voeren naar het misdrijf van gijzelneming.”

Iran, Zweden en België hebben alle drie het Internationaal Verdrag tegen het nemen van gijzelaars ondertekend, dat gijzeling door overheids- en niet-overheidsactoren strafbaar stelt. Volgens dit verdrag is de definitie van gijzelneming het vasthouden van een persoon onder bedreiging van het doden, verwonden of blijven vasthouden van deze persoon als een derde partij niet voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Djalali zit gevangen in de Evin-gevangenis in Teheran en loopt het risico ieder moment te worden geëxecuteerd. Woensdag nog vroeg het Europees Parlement om zijn vrijlating. Woensdag betoogden tientallen mensen op initiatief van de Vrije Universiteit Brussel, de Université Libre de Bruxelles en Amnesty International tegen de dreigende executie.