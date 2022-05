Britse inlichtingendienst: “Bevelhebber van Zwarte Zeevloot ontslagen”

De bevelhebber van de Russische Zwarte Zeevloot, admiraal Igor Osipov, is volgens de Britse inlichtingendienst uit zijn functie ontheven. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie. De Zwarte Zeevloot verloor midden april haar vlaggenschip Moskva, volgens Oekraïense bronnen nadat het door twee raketten werd geraakt.

Volgens de Britse informatie zou ook de Russische luitenant-generaal Sergej Kisel vervangen zijn na mislukte aanvallen in de regio van de stad Charkov. Het nieuws van de ontslagen kon niet bevestigd worden aan Russische zijde.

Het vermoedelijke ontslag van de twee hooggeplaatste officieren werd onlangs al gemeld door de Oekraïense geheime dienst. Het viel ook op dat Osipov op 9 mei niet aanwezig was bij de militaire parade ter gelegenheid van de 77ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Sebastopol, op het geannexeerde schiereiland de Krim in de Zwarte Zee.

Volgens de Britse inlichtingendienst zullen veel Russische militaire leiders steeds vaker de verantwoordelijkheid voor tegenslagen van zich afschuiven. “Dat zal de druk op de gecentraliseerde Russische commandostructuren waarschijnlijk verder opvoeren”, luidt het in een verklaring.