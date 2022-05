Guy Cassiers pleit bij Vlaams minister-president Jan Jambon voor voortbestaan Toneelhuis: “Deze dramatische situatie mag zich niet meer herhalen”

Sinds het subsidiedossier 2023-2027 van Toneelhuis een negatief advies en evaluatie kreeg van de beoordelingscommissie, is het alle hens aan dek bij de Antwerpse cultuurtempel. Guy Cassiers richt zich op donderdag in een open brief rechtstreeks aan minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA). Cassiers, die wil nadenken over een andere manier van de evaluaties, is zelf regisseur en tot eind juni tevens artistiek leider van Toneelhuis.

“Ik richt me rechtstreeks tot u”, steekt Cassiers van wal. “De mogelijkheid dat er van de Vlaamse Gemeenschap geen subsidies meer komen, baart me grote zorgen.” Cassiers begrijpt absoluut niet dat de grootste theaterinstelling van Vlaanderen plots van 3,1 miljoen euro naar nul euro kan worden teruggebracht. “Deze dramatische situatie mag zich niet meer herhalen.”

“Het voortbestaan van Toneelhuis mag niet afhangen van een negatief advies over een toekomstige artistieke en zakelijke invulling”, meent Cassiers, die samen met zijn collega’s van KVS en NTGent de voorbije jaren gesprekken voerde met het kabinet Jambon om erkend te worden als Kunstinstelling. Zo’n statuut maakt het mogelijk dat de subsidies minder gemakkelijk in vraag kunnen worden gesteld.

“Kunstinstellingen moeten niet minder kritisch behandeld worden dan andere organisaties”, gaat Cassiers verder. “Integendeel, maar hun voortbestaan binnen het gehele veld mag niet afhankelijk gemaakt worden van beoordelingen. Hun structurele verankering zou gegarandeerd moeten zijn.”

Cassiers geeft aan dat Toneelhuis een artistiek succesvolle en zakelijk gezonde organisatie is. Het is ook een huis dat “waardering krijgt in grote theaterlanden als Frankrijk en Duitsland. Toneelhuis is diep verankerd in lokale, nationale en internationale netwerken.”

“Een groot deel van ons artistieke budget versterkt de producties van andere Vlaamse gezelschappen en artiesten”, concludeert Cassiers nog. “Net zoals dat in andere landen het geval is, mag het voortbestaan van grote artistieke instellingen als Toneelhuis niet afhankelijk gemaakt worden van de beoordeling van een specifiek dossier. Want het resultaat van een jarenlang opgebouwde en professionele werking, zou op die manier heel snel kunnen verdwijnen, met alle gevolgen van dien.”