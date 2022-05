Franse consumentenorganisatie dient klacht in tegen Ferrero en Nestlé na besmettingen

De Franse consumentenorganisatie Foodwatch France heeft bij het parket in Parijs twee klachten ingediend wegens bacteriële besmettingen in etenswaren. Ze zijn gericht tegen Ferrero en Nestlé.

In het geval van Ferrero liepen consumenten salmonellabesmettingen op na het eten van Kinder-producten uit de fabriek van het bedrijf in het Belgische Aarlen. Nestlé kwam in opspraak door diepvriespizza’s van zijn merk Buitoni uit een Franse fabriek. Verschillende mensen raakten besmet met de E.colibacterie.

In het geval van Ferrero is de klacht ingediend samen met twee gezinnen met kinderen, geboren in 2013 en 2016, die ziek werden na het eten van chocolade. Een van de twee moest met spoed in het ziekenhuis worden opgenomen.

Volgens de consumentenorganisatie zijn er verschillende inbreuken gepleegd en hebben de twee multinationals zich onverantwoordelijk gedragen. Advocaat Jérémy Kalfon zegt sinds april al een vijftiental klachten te hebben ingediend bij het parket van Rouen, waar de zetel van de groep in Frankrijk is gevestigd. Volgens hem heeft Ferrero de besmetting maandenlang verborgen gehouden.

De advocaat eist dat het parket van Parijs, bevoegd voor gezondheidsinbreuken, een onderzoek opent. In België heeft het parket van Luxemburg al een onderzoek geopend.