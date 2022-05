Cambodja smeekt toeristen: “Laat onze zeldzame penisplanten staan!”

De regering plaatste vorige week een waarschuwing op Facebook, nadat in een virale video te zien was hoe vrouwen de penisplanten uit de grond rukten, en de plant lacherig bij hun gezicht hielden om een grapje te maken over het formaat. Een praktijk die de Cambodjaanse regering niet kan waarderen. “Bedankt voor het liefhebben van de natuur, maar pluk de bloemen niet”, schreef het ministerie van Milieu op Facebook. “Jullie ruïneren de plant.’’

De nepenthes bokorensis is een vleesetende bekerplant die veel voorkomt in bergachtige streken in Cambodja. Vanwege de vorm kreeg de plant al snel de pikante bijnaam ‘penisplant’. De plant bestaat uit een langwerpige buis die wordt gebruikt om insecten (voornamelijk mieren) te vangen, en een soort deksel dat lijkt op het uiteinde van het mannelijke geslacht. Als mieren in de buis kruipen, verdrinken ze in de vloeistoffen. De bijzondere plant kan uitgroeien tot een flinke joekel van maar liefst 7 meter groot.