Twee Belgische klimmers gered op Spaanse berg, na telefoontje vanuit België

De twee Belgische mannen – 25 en 26 jaar oud – kwamen woensdag door hevige sneeuwval vast te zitten in de Vadominguero-pas nabij Oviedo, in het Picos de Europa-gebergte in het uiterste noorden van Spanje. Na een zoektocht van twee uur werden ze omstreeks 16 uur gevonden door de lokale reddingsdiensten, met behulp van twee helikopters. De twee mannen waren ongedeerd, ze werden per helikopter in veiligheid gebracht.

De hulpdiensten waren op de hoogte gebracht door de broer van één van de twee mannen, na een telefoontje vanop de berg.