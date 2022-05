MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez: “Ik wil dat lessen Nederlands aan Franstalige kant verplicht worden”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is voorstander van verplichte lessen Nederlands in de Franstalige scholen. Dat heeft hij donderdag verklaard in een gesprek met de federalistische beweging B Plus. Bouchez pleitte er ook voor een federale kieskring waarbinnen ook de eerste minister zou worden gekozen.

Het regeerakkoord van de Franse Gemeenschap voorziet dat er een debat komt over het verplicht aanleren van een van de twee andere landstalen (Nederlands en Duits). “Ik wil dat lessen Nederlands aan Franstalige kant verplicht worden”, vindt de MR-voorzitter, die zelf het Nederlands onvoldoende onder de knie heeft om het vloeiend te praten. “Ik ben de vrucht van het gebrek aan verplichting en daarom wil ik dat het ophoudt. We kunnen niet blijven diploma’s uitreiken zonder ook maar een les Nederlands te hebben gekregen.”

Bouchez zou ook graag een federale kieskring tot stand zien komen. Zo’n federale kieskring is al vaker naar voren geschoven tijdens institutionele onderhandelingen, maar haalde nooit de eindmeet. “Ik wil verder gaan dan B Plus, in die zin dat de premier zou moeten verkozen worden binnen die federale kieskring. Concreet zou je tot een systeem kunnen komen waarin de kandidaat met de meeste stemmen van de grootste partij de coalitie zou samenstellen. Of toch minstens dat je geen eerste minister kan worden als je niet in die kieskring verkozen bent.”

In tegenstelling tot PS-voorzitter Paul Magnette is Bouchez geen voorstander van een België dat bestaat uit vier gewesten. Dat is een “stommiteit” die “het leven van de Belgen ingewikkelder zal maken” en dat de band tussen Brussel en Wallonië in de weg zal staan. “Het enige belang van een België met vier is dat het gemakkelijker is het nadien te splitsen”, aldus de MR-voorzitter, van wie bekend is dat hij voor de nationale eenheid is.