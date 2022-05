RSCA Women gaat voor stijlbreuk en praat met Tessa Wullaert over mogelijk vertrek: “We gaan ze niet blokkeren”

RSCA Women gaat volgend seizoen voor een stijlbreuk. “Geen besparingen”, zegt CEO Peter Verbeke, “wel nieuwe doelen. We gaan op elk departement besparen, maar niet op de vrouwen. We beseffen heel goed dat we op dit moment niet genoeg doen voor de vrouwen. Ook al winnen we elk jaar de competitie.”

Daarom wil Anderlecht met een nieuwe wind starten. “Op dit moment zijn we bij de meisjes geen voorbeeld op vlak van opleiding en doorstroming. Bij de mannen zijn we dat wel. We willen dat doortrekken bij de vrouwen ook”, aldus Verbeke. “Dave Mattheus is daarvoor de juiste man. We verleggen onze obsessie. De titel, de Champions League, tuurlijk willen we dat nog. Maar onze obsessie ligt vanaf nu bij de omkadering en de ontwikkeling. Ons nieuwe opleidingsmodel, dat is hét doel.”

Verbeke reageerde ook nog even op het mogelijke vertrek van Tessa Wullaert. “Een aantal speelsters hebben aangegeven dat ze willen vertrekken. We zijn daarover in gesprek met Ella Van Kerkhoven en Tessa Wullaert. Ze mogen praten met andere teams. Ze hebben veel voor Anderlecht gedaan. We hebben ons constructief opgesteld en als ze een nieuwe stap in hun carrière zetten, dan zullen we daaraan meewerken. We gaan Tessa niet blokkeren, daarvoor heeft ze te veel betekend voor onze club. Maar uiteraard willen we ze graag houden. Maar de kans is er dus ook dat ze vertrekt.