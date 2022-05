Leerlingenraad Xaveriuscollege reageert op commotie rond regenboogvlag: “Haat is haat, dat moet men meer benadrukken”

In het Xaveriuscollege in Borgerhout ontstond dinsdag commotie over een regenboogvlag die naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie op de speelplaats was gehangen. Enkele leerlingen werden boos en haalden de vlag neer. De leerlingenraad reageert in een statement op de gebeurtenissen. “Voor zij die gisteren enorm gekwetst zijn door de daden van enkelen en voor zij die bang zijn om zichzelf te zijn.”

“Polarisatie moet ten zeerste worden voorkomen”, zo begint het statement van de leerlingenraad van het Xaveriuscollege. “Er bestaan al genoeg spanningen op onze school, godsdienst moet niet betrokken worden bij dit dispuut.” De leerlingen verwijzen naar hun directeur, Alex Peeters, die naar aanleiding van de situatie zei dat het ging om “14- en 15-jarige leerlingen met een moslimachtergrond”.

“Het was hoe dan ook fout van de heer Peeters om te zeggen dat het enkel ging om een groep jongeren met een bepaalde achtergrond.” Volgens de leerlingenraad stonden leerlingen van verschillende achtergronden te applaudisseren tijdens het voorval. “Hij (de directeur) legt de val in het kamp van één gemeenschap en schuift daarmee de verantwoordelijkheid voor een tolerante omgeving van zich af. De directie vindt het belangrijk dat wij als school neutraal blijven. Over dat begrip kan lang gediscussieerd worden, maar als neutraal zijn gelijk is aan niets doen, is dat geen oplossing.”

De leerlingenraad ontkent niet dat er “anti-holebimotieven waren voor de vernieling van de vlag met religie als staving”, maar dat is volgens hen geen aanvaardbaar argument. “Haat is haat. Dat moet men meer benadrukken. Er bestaat geen gevecht tussen de moslimgemeenschap en de LGBTQIA+-gemeenschap, een gemeenschap die staat voor identiteit en dus ook voor (LGBTQIA+-)moslims.”

In een audiofragment van een interview met VRT zegt de directeur dat holebifobie pedagogisch aangepakt moet worden. “Daarin heeft hij gelijk, maar misinformatie moet structureel aangepakt worden, niet alleen op 17 mei. Er zijn holebileerkrachten en holebileerlingen op onze school, voor hen was het voorval van gisteren geen wake-upcall.”

“Homofobie, transfobie en bifobie zijn maatschappelijke problemen die we binnen de schoolmuren met z’n allen moeten aanpakken. Een leerkracht moet niet op eigen initiatief iets ondernemen en een leerling moet niet respectloos of hatelijk reageren. Algemene acceptatie is een lang proces. Alleen samen, als school, kunnen we gebeurtenissen als deze voorkomen opdat aan onverdraagzaamheid gradueel, maar effectief een eind kan komen. Hopelijk zal iedereen dan eindelijk zichzelf kunnen zijn op onze school.”