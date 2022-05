Match in 85ste minuut afgefloten? Geen probleem! Beruchte Afrikaanse ref mag opnieuw naar het WK

LEES OOK. Er wordt sowieso geschiedenis geschreven in Qatar: FIFA selecteert drie vrouwelijke scheidsrechters voor het WK

Voor wie de voorbije Africa Cup volgde, klinkt die naam bekend in de oren. De scheidsrechter uit Zimbabwe ging destijds de wereld rond toen hij de wedstrijd tussen Mali en Tunesië niet na 90 minuten, maar al na 85 minuten affloot.

Niemand wist precies wat er gebeurde, terwijl de Tunesische bank woest richting vierde ref liep. Een foutje, blijkbaar, waarna de partij opnieuw begon. Een minuut later kreeg El Bilal Touré rood van Sikazwe, die vervolgens het VAR-advies negeerde dat die straf eigenlijk te streng was. Door alle oponthoud zouden er wel heel wat extra minuten bijkomen, maar na 89 minuten en 40 seconden blies de scheidsrechter opnieuw op zijn fluitje. Match gedaan, en deze keer voorgoed.

In de tweede helft was de bal ook amper 17 minuten en 28 seconden in het spel. Een ongezien dieptepunt voor een Afrika Cup-wedstrijd. Komt daar nog bij dat Janny Sikazwe in 2018 geschorst werd op verdachting van corruptie tijdens een Afrikaanse Champions League-wedstrijd. Datzelfde jaar floot hij wel het WK-duel tussen de Rode Duivels en Panama.

Vier jaar later is hij er dus, ondanks alle heisa, opnieuw bij op het wereldkampioenschap.