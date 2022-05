Russische soldaat (21) die oorlogsmisdaad beging, toont berouw in rechtszaal: “Ik vraag vergiffenis voor alles wat ik gedaan heb”

De eerste Russische soldaat die terechtstaat voor oorlogsmisdaden in Oekraïne heeft om vergiffenis gevraagd aan de weduwe van de gedode Oekraïense burger in kwestie. “Ik weet dat u me nooit zult kunnen vergeven, maar ik vraag vergiffenis voor alles wat ik gedaan heb”, zei onderofficier Vadim Sjisjimarin (21) tegen Katerina Sjelipova, de weduwe van de 62-jarige fietser die hij op 28 februari in het noordoosten van Oekraïne doodschoot. De jonge soldaat riskeert een levenslange celstraf voor de oorlogsmisdaad die hij beging.