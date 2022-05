OVERZICHT. Op deze plaatsen zorgt het onweer voor schade

Sinds woensdagavond trekt er onweer over ons land. En dat veroorzaakt op verschillende plaatsen voor schade. In Erpe-Mere raakte een vrouw zelfs zwaargewond toen een muur instortte. Een overzicht van de schade.

LEES OOK. Nog meer stormweer op komst: wat kunnen we verwachten en is er kans op overstromingen?

WEST-VLAANDEREN

In het West-Vlaamse Desselgem, nabij Waregem, sloeg de bliksem donderdagochtend in op een woning. De brand aan het dak werd snel geblust door de brandweer, de materiële schade is wel ernstig. Ook in het nabije Heule en Bellegem vonden verschillende blikseminslagen plaats en ontstond een modderstroom, maar daar bleef de materiële schade telkens beperkt.

LEES OOK. “Mijn buren zagen plots een vuurbal”: bliksem slaat in op woning van Frederik, gapend gat in dak

© vvk

OOST-VLAANDEREN

In Brakel konden de rioleringen het vele regenwater niet tijdig afvoeren en werden enkele straten blank gezet. Verder kwam in Erpe-Mere een bejaarde vrouw onder een ingestorte muur terecht. “De vrouw was aan het schuilen voor het hevige onweer. Ze verkeerde niet in levensgevaar en was bij bewustzijn”, zegt burgemeester Hugo De Waele. Het incident gebeurde aan het kerkhof in de Rooseveltlaan in deelgemeente Erpe. De vrouw was aan het schuilen voor het onweer onder de toegangspoort van het kerkhof. Vermoedelijk door een rukwind stortte een groot deel van de poort in en raakte de vrouw bedolven onder de brokstukken. Ze raakte zwaargewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

(Lees verder onder de video)

In Sint-Gillis-Waas sloeg de bliksem in op een woning, maar de schade bleef beperkt. In Ninovebrak er wel onmiddellijk brand uit toen de bliksem insloeg op een woning. Het dak liep ernstige schade op. De bewoners waren op het moment van de inslag gelukkig niet aanwezig in de woning.

Het onweer zette ook verschillende delen van Aalst compleet blank. De riolering liep over waardoor hier en daar putdeksels naar bovenkwamen en ratten drogere oorden opzochten.

De Spruithoekstraat in Moorsel valt amper nog te herkennen sinds de regen er omstreeks 12.45 uur met bakken uit de lucht viel. Bewoners hebben hun laarzen aangetrokken om nog uit hun woningen te geraken. Ter hoogte van de Spruithoek- en de Heidebosstraat is de weg herschapen tot een modderpoel van liefst vijftien centimeter dik. Ook in Lebbeke kon de riolering het water niet meer slikken, waardoor verschillende straten blank kwamen te staan.

Van de Spruithoekstraat is niets meer te zien: modder zo ver het oog reikt sinds de regenvlaag van donderdagmiddag. — © Danny Aelbrecht

ANTWERPEN

In Antwerpen en de naburige gemeenten liepen straten en snelwegen onder water, in Heist-op-den-Berg waaiden bomen om en ook in Blaasveld (Willebroek) waaide een boom tegen een huis. In Herentals blies een windstoot een muur van een huis in aanbouw omver, met veel schade aan het dak van het huis tot gevolg.

(Lees verder onder de foto)

Blaasveld — © rr

Heist-op-den-Berg — © rr

In stad Antwerpen rijden alle tramlijnen momenteel met vertraging door wateroverlast.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(Lees verder onder de video)

Op de A12 in Boom was een tijd lang hinder door wateroverlast. Daardoor stonden er grote files. Ondertussen zijn de rijstroken in beide richtingen er vrijgemaakt. In Malle gutste het water via het plafond een Albert Hein-winkel binnen.

(Lees verder onder de video)

VLAAMS-BRABANT

Ook op de buitenring ter hoogte van Wezembeek-Oppem kregen ze te maken met hinder door wateroverlast. De twee linkse rijstroken waren er versperd. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Ondertussen is het wegdek opnieuw vrij.

In Halle vielen er hagelbollen uit de lucht die tot anderhalve centimeter groot waren en door de grote hoeveelheid regen kwam het in het stadscentrum van Halle de kruising van de Basiliekstraat en de Maandagmarkt tot over de enkels onder water te staan. Doordat handelaars verwittigd waren, bleef de schade beperkt.

In de regio rond Leuven was de regen kort, maar krachtig. Op enkele plaatsen werd er melding gemaakt van omgewaaide bomen en afgebroken takken. Maar ook daar bleef de schade beperkt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De operaties op Brussels Airport zijn donderdagnamiddag twee keer een tijdje stilgelegd moeten worden door het slechte weer. Enkele vluchten werden omgeleid, andere zijn vertraagd. Dat heeft Brussels Airport bevestigd.

De operaties op de grond moesten worden stilgelegd uit veiligheidsoverwegingen, legt Nathalie Pierard, woordvoerster van de luchthaven, uit. Dat gebeurde een eerste keer omstreeks 13.00 uur, voor een 40-tal minuten, en rond 14.00 uur nog eens gedurende een 20-tal minuten.

Door de problemen werd een tiental vluchten omgeleid, onder meer naar de luchthavens van Luik en Charleroi, zegt Pierard nog.

BRUSSEL

De Brusselse brandweer moest 72 keer uitrukken door het noodweer donderdagnamiddag. Dat ging voornamelijk over ondergelopen straten, ontwortelde bomen, het wegpompen van water bij particulieren en diverse objecten die de speelbal waren van de wind. In Jette is de bliksem ingeslagen op het dak van een huis in de Honoré Longtinstraat, maar zonder erg. Er vielen donderdag geen gewonden.

(red)