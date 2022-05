Bakker Didier valt uit de lucht na tik op de vingers van gouverneur: “Geen Nederlands gesproken? We helpen de klant altijd in zijn eigen taal”

Tervuren

Provinciegouverneur Jan Spooren heeft Patisserie Dekimpe uit Tervuren een brief gestuurd, nadat een ontevreden klant bij de gouverneur aankaartte dat een verkoper geen Nederlands zou gesproken hebben. Zaakvoerder Didier Dekimpe (52) viel uit de lucht bij het lezen van de brief. “Mijn personeel doet altijd zijn best om de klant zo goed mogelijk te helpen in de taal van die klant.”