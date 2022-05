Koppel dat op één na grootste Euromillions-bedrag ooit wint, onthult wat ze met hun 215 miljoen euro gaan doen

215 miljoen euro of 184 miljoen pond. Dat is het bedrag dat afgelopen week gewonnen werd in Groot-Brittannië tijdens de trekking van EuroMillions. Een winnaar had zich niet onmiddellijk gemeld, maar na een nationale oproep kwam die toch naar voren. Nu is bekend om wie het gaat. Het is een koppel uit Gloucestershire dat het reusachtige lot gewonnen heeft. De 44-jarige kapster Jess en de 49-jarige handelsingenieur Joe Thwaite bleven een dikke week anoniem, maar lieten zich nu toch zien.

Het koppel heeft samen twee kinderen die nog op de lagere school zitten. Joe Thwaite heeft ook nog twee kinderen die momenteel aan de universiteit studeren uit een eerder huwelijk. Thwaite beschreef aan een lokale tv-journalist dat hij normaal niet zo veel ‘geluk’ heeft, maar dat zijn vrouw hem aanmaande om het lotje te kopen.

Thwaite realiseerde dat hij gewonnen had door de National Lottery App. Maar hij moest zijn smartphone opnieuw neerleggen omdat hij het niet geloofde. Hij begon toen de cijfers te overlopen en besefte dat hij de gigantische som had gewonnen.

Het gaat om de op één na grootste jackpot aller tijden bij EuroMillions. Het vorige record viel in oktober van vorig jaar en bedroeg 220 miljoen euro.

LEES OOK. Megajackpot van Euromillions is gewonnen, helaas niet door Belg