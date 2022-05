Vader Maïlys teleurgesteld over straf voor moordenaar Alexander Dean: “Die reddingsboei was voor mij niet nodig”

Bodybuilder Alexander Dean (29) krijgt een levenslange celstraf en moet zich tien jaar ter beschikking stellen van het parket voor de moorden op Maïlys, haar grootouders en amateurfotograaf Jeroen Verstraete (39). De openbare aanklager had levenslang geëist en eiste ook 15 jaar ter beschikkingstelling, maar dat nu met vijf jaar wordt verminderd. “Die reddingsboei was niet nodig”, klinkt het bij Frédéric Descamps (53), de vader van Maïlys, die teleurgesteld is na de uitspraak en naar eigen zeggen enkel tevreden zou zijn met het maximum.