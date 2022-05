MIVB en De Lijn verwachten veel hinder op nationale actiedag op 31 mei

De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB verwacht veel hinder door de nationale actiedag op 31 mei. Dat heeft ze donderdag meegedeeld in een persbericht. Ze raadt reizigers aan die dag in een alternatief te voorzien. Ook bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn wordt er hinder verwacht.

“Op dit ogenblik is het onmogelijk de mate van deelname van de bestuurders aan deze actie in te schatten, maar de MIVB verwacht toch forse hinder op het bus-, tram- en metronet. Ze verontschuldigt zich alvast bij haar reizigers en raadt hen aan in alternatieven te voorzien. Zelfs als sommige voertuigen op 31 mei rijden, zal de normale frequentie niet verzekerd kunnen worden”, schrijft de MIVB in een persbericht.

De vervoersmaatschappij zal reizigers op 31 mei de hele dag door informeren via de app, de website en haar sociale mediakanalen. Vanaf 6.00 uur ’s ochtends kunnen reizigers ook terecht bij de klantendienst.

Ook de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn heeft laten weten dat hinder te verwachten op de nationale actiedag. Concrete informatie over de verstoringen zal er pas enkele dagen voor de actiedag zijn.

Eerder was al bekend geraakt dat de vakbonden bij het spoor in gemeenschappelijk front een stakingsaanzegging hebben ingediend voor 31 mei. De treinen zullen dan rijden volgens een minimale dienstverlening.