LIVE. Dag 19 in het proces tussen Johnny Depp en Amber Heard

Al wekenlang wordt de vuile was van het voormalige acteurskoppel Amber Heard (36) en Johnny Depp (58) buiten gehangen in de rechtbank in Fairfax, Virginia. De twee hebben elkaar voor tientallen miljoenen aangeklaagd voor laster, maar tijdens het proces gaat het voornamelijk over vermeend huiselijk geweld, seksueel misbruik en alcohol- en druggebruik. Volg het de 19de procesdag hier live.