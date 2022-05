Open VLD en N-VA hebben vragen bij uitbetaling Pukkelpop

Om de evenementensector tijdens de afgelopen coronaperiode boven water te houden, werkte de Vlaamse regering een voorschottenregeling uit. Evenementen konden met een voorschot alvast de nodige voorbereidingen treffen. Ging het evenement door, dan moest het voorschot terugbetaald worden aan de overheid met een premie van 2 procent. Ging het event niet door wegens de overheidsmaatregelen tegen de pandemie, dan moest het voorschot niet worden terugbetaald.

Ook Pukkelpop maakte gebruik van die regeling. De organisatoren vroegen 1,8 miljoen euro voorschot aan, maar het festival kon uiteindelijk slechts deels doorgaan. De Vlaamse regering bevroor de uitbetaling van de voorschotten, nadat mogelijke onregelmatigheden in het dossier waren opgedoken. Begin deze maand werd, na controle van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en Toerisme Vlaanderen, beslist om toch te betalen. VLAIO betaalt 1,3 miljoen euro aan voorschot, Toerisme Vlaanderen betaalde al 350.000 euro aan subsidie en betaalt nog eens 150.000 uit, wat het totaalbedrag op 1,8 miljoen euro brengt.

Naar de mogelijke onregelmatigheden bij Pukkelpop liep echter ook een onderzoek bij het gerecht en dat is nog niet afgerond.

“Gebakken peren”

Volgens Maurits Vande Reyde van Open VLD wordt daarmee een groot risico genomen. “Als uiteindelijk toch zou blijken dat er malversaties geweest zijn - die misschien niet gelinkt zijn aan dit specifieke dossier, maar misschien wel passen in een groter geheel - zit men met de gebakken peren als men zich dan burgerlijke partij stelt”, zei hij donderdag. “Gewoon vanuit goed bestuurlijk beleid, en zeker als er al gezegd is dat het gerechtelijk onderzoek zal worden afgewacht, denk ik toch dat daar nog altijd rekening mee moet worden gehouden.”

Hij stelde bovendien vast dat Pukkelpop dit jaar een nieuwe editie kan organiseren met grote namen. “Ik zie op dit moment de noodzaak niet. Als een organisatie sterk genoeg is om een nieuwe editie te organiseren, waarom zou men dan alsnog moeten overgaan tot de uitbetaling van 1,3 miljoen euro, in dit geval door u, minister?”, aldus Vande Reyde.

Ook Andries Gryffroy van N-VA maakte zich zorgen over het onderzoek. “Zeker als er een gerechtelijk onderzoek is, zou ik het straf vinden dat men toch zou uitbetalen”, zei hij. “Je kunt je dan wel burgerlijke partij stellen, maar ja, dan is het kalf al verdronken. Je staat dan, bij manier van spreken, achteraan op de lijst, of ze zijn ondertussen failliet, enzovoort.”

Minister van Economie Jo Brouns (CD&V) wees erop dat contracten moeten worden nagekomen. “Het gaat eigenlijk ook over een verzekeringscontract, dat in principe natuurlijk inhoudt dat het ook moet worden nagekomen”, verklaarde hij. “Toen het inspectieverslag klaar was, heeft het parket van Limburg, op vraag van de inspectiediensten, heel duidelijk aangegeven dat er nu absoluut geen betrekking is op het huidige dossier, op dit subsidiedossier. Er is geen verband met het lopende gerechtelijk onderzoek bij het parket.”