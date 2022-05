Organisatie Eurovisiesongfestival geeft meer details over stemfraude: zo gingen de landen te werk

Tijdens het Eurovisiesongfestival raakte bekend dat er sprake was van manipulatie van de stemmen bij zes landen. De organisatie maakte dat bekend in de loop van de avond van de tweede halve finale. Nu komt het ook met meer details over de stemfraude. “Dit is van ongekende omvang.”

“De onafhankelijke pan-Europese stempartner van de European Broadcasting Union (EBU) ontdekte onregelmatige stempatronen in de jurystemmen van zes landen die deelnemen aan de tweede halve finale”, zo liet de European Broadcasting Union (EBU) a eerder verstaan. De omroeporganisatie komt nu met meer details over die zogenoemde “onregelmatige stempatronen”.

Het zou om zes landen gaan die samenwerkten: Azerbeidzjan, Georgië, Montenegro, Polen, Roemenië en San Marino. “In de tweede halve finale werd opgemerkt dat vier van de zes jury’s vijf van de andere landen in hun top vijf plaatsten”, klinkt het in een persbericht. “Eén jury stemde voor dezelfde vijf landen in hun top zes en de laatste jury plaatste vier van deze landen in hun top vier en de vijfde in hun top zeven.” Viel ook op: vier van de zes landen kregen een set van 12 punten toegeschreven, dat is het maximum aantal punten dat kan worden toegekend.

De betreffende stemmen werden door de stempartner als onregelmatig aangegeven en vervolgens ook als onregelmatig erkend door de Independent Voting Monitor. Het stemmen met voorbedachte raden is volgens de organisatie van een “ongekende omvang”.

Een voorbeeld van de onregelmatige jurystemmen van Azerbeidzjan. — © EBU

Onderzoek van jury

Als gevolg van de erkenning door de Independent Voting Monitor, zijn de stemmen van de betrokken landen als ongeldig verklaard. “De Executive Supervisor heeft het recht om de stemmen voor de toewijzing van de rangen te verwijderen en deze te vervangen door een vervangend totaalresultaat dat automatisch wordt berekend om het uiteindelijke landenresultaat van deze landen in de Tweede Halve Finale te bepalen”, klinkt het.

De EBU zegt nog dat het gesproken heeft met de betrokken omroepen en hen de kans wil geven om de eigen jurystemming in hun land nader te onderzoeken. “De EBU, haar leden en de referentiegroep zullen nauw blijven samenwerken om de integriteit en het succes te waarborgen van een evenement dat al meer dan 66 jaar een uniek platform is voor creatief talent, en kijkt ernaar uit om het publiek wereldwijd te blijven entertainen.”