Na nieuwe coach ook eerste zomertransfer voor KMSK Deinze: Kenneth Schuermans versterkt defensie

De 30-jarige centrale verdediger komt transfervrij over en ondertekent een contract van twee jaar bij Deinze, met een optie voor een derde seizoen. Schuermans speelde in het verleden ook al voor KVC Westerlo en OH Leuven. De verdediger was afgelopen seizoen goed voor zes doelpunten in 26 competitiewedstrijden.

“Ik ben heel blij met mijn transfer naar KMSK Deinze omwille van het sportieve project en de ambitie van de club”, aldus Schuermans op de website van Deinze. “Ook het familiale gevoel hier speelt een grote rol. Ik ben zelf een echte familiemens dus op dat vlak zal er zeker ook een match zijn met de club en de supporters.”

“Afgelopen seizoen was Kenneth een van de meest uitgelichte centrale verdedigers van de competitie”, vertelt sportief directeur Adrian Esparraga. “Zijn komst naar KMSK Deinze is een positief teken want hij is niet alleen consistent op het veld maar is ook een leider, heeft een winnaarsmentaliteit en een positief ingesteld karakter. Kenneth is dus zeker een goeie aanwinst voor de club.”

Deinze stelde eerder donderdag zijn nieuwe coach voor volgend seizoen voor. De Japanner Takahisa Shiraishi wordt de opvolger van Wim De Decker. De 46-jarige Shiraishi was tot vorig jaar assistent bij STVV. Sinds begin dit jaar was hij sportief directeur bij Deinze.

