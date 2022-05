Gent-aanvaller Tarik Tissoudali wint Ebbenhouten Schoen voor beste Afrikaanse speler in Belgische competitie

De Ebbenhouten Schoen wordt sinds 1992 elk seizoen uitgereikt aan de beste voetballer van Afrikaanse origine in de Belgische competitie. Telkens worden er vijf kanshebbers genomineerd. De jury bestaat uit de trainers in 1A, sportjournalisten, de bondscoach en een erejury. De bekendmaking gebeurde dit jaar niet op een gala-avond, maar met een livestream op sociale media.

Tarik Tissoudali volgt Paul Onuachu op als winnaar. Gent won dit jaar de Beker van België, overwinterde in de Conference League en won de Europe play-offs. Het aandeel van Tissoudali was groot. De aanvaller kende een uitstekend seizoen met 27 doelpunten en 9 assists over alle competities heen. Bovendien liet hij zich opmerken met zijn sierlijke dribbels.

Toekomst?

In de winter van 2021 kochten de Buffalo’s Tissoudali weg bij Beerschot - waar hij nog maar enkele maanden onder contract stond - voor ongeveer 750.000 euro. Ondertussen is zijn marktwaarde bij het gespecialiseerde Transfermarkt.be gestegen naar 7,5 miljoen euro, mede dankzij zijn debuut voor de Marokkaanse nationale ploeg begin dit jaar en zijn twee doelpunten in de beslissende WK-kwalificatiematchen tegen DR Congo eind maart.

Het contract van Tissoudali loopt nog tot juni 2023. Gent wilde na de bekertriomf werk maken van een contractverlenging en -verbetering, maar de onderhandelingen zitten vast. De eisen van Tissoudali en het aanbod van het Gent-bestuur liggen te ver uiteen. Er is interesse van onder meer Valencia, maar CEO Michel Louwagie gaf al meermaals aan zijn aanvaller te willen houden. En daar zou Tissoudali zelf ook geen problemen mee hebben.

Uitslag Ebbenhouten Schoen 2022:

1. Tarik Tissoudali (KAA Gent)

2. Paul Onuachu (KRC Genk)

3. Joshua Zirkzee (RSC Anderlecht)

4. Rabbi Matondo (Cercle Brugge)

5. Michael Ngadeu (KAA Gent)

Erelijst (vorige tien jaar):

2012: Dieumerci Mbokani (RSC Anderlecht)

2013: Mbaye Leye (Zulte Waregem)

2014: Michy Batshuayi (Standard)

2015: Neeskens Kebano (Charleroi)

2016: Sofiane Hanni (KV Mechelen)

2017: Youri Tielemans (RSC Anderlecht)

2018: Anthony Limbombe (Club Brugge)

2019: Mbwana Samatta (KRC Genk)

2020: Dieumerci Mbokani (Royal Antwerp FC)

2021: Paul Onuachu (KRC Genk)