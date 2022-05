Johan Segers, onze oudste en langste sterrenchef zag veel veranderen: “Mijn job is niet meer normaal. Op den duur behoor je als kok mee tot de goden”

“Toen ik naar de hotelschool ging, was er in Antwerpen nog geen paprika te koop.” — © Kris Van Exel

De nieuwe Michelingids wordt maandag voorgesteld. En vaak valt dan de naam van Peter Goossens als de godfather van onze gastronomie. Maar dé ouderdomsdeken van de sterren, dat is de Antwerpse chef Johan Segers van ’t Fornuis. 72 jaar oud én de kok die al het langst zijn ster behoudt binnen eenzelfde zaak. “Dat alles vroeger beter was? Zever. Er is veel verbeterd. Het is er intussen zelfs over. Mijn job is niet meer normaal. Op den duur behoor je als kok mee tot de goden. Tot de BV’s.”