Consternatie enkele dagen geleden in mening Russische huiskamer toen Michail Chodarenok, kolonel op rust en gewezen commandant van de luchtmacht in het dagelijkse praatprogramma op staatszender Rusland-1 plots afweek van de standaard propagandaretoriek over de ‘speciale militaire operatie’. Hij gaf minutenlang een ongezien sombere kijk op de voortgang van het conflict. Nu is zijn grimmige visie plots verdwenen als sneeuw voor de zon. “Wees niet te haastig en blijf voorzichtig met analyses, Oekraïne”, klinkt het nu.

Al meer dan tachtig dagen weerklinkt op de Russische staatszender één enkel geluid over de oorlog in Oekraine: Rusland voert een legitieme strijd en die loopt voortvarend en volledig volgens plan.

Dat was buiten oud-kolonel Chodarenok gerekend die in het druk bekeken debatprogramma 60 minutes plots verkondigde dat de operatie helemaal niet zo voorspoedig verloopt, dat de situatie voor de Russische troepen zelfs nog kan verslechteren en dat motivatie van de Oekraïense strijders een niet te onderschatten troef is van de vijand.

Maar enkele dagen later was de teneur van zijn visie op de oorlog plots heel wat rooskleuriger voor Rusland. Hij pochte onder meer over het wapenarsenaal van het Russische leger. “Militair materiaal dat in het westen is gemaakt, werkt soms niet naar behoren. Soms stopt het zelfs met werken middenin een gevecht”, vertelde de oud-kolonel. “Onze wapens daarentegen zijn veel betrouwbaarder. Ze doen exact wat ze beloven te doen.”

De militair analist temperde ook de hoerastemming die de laatste dagen vanuit het Oekraïense kamp weerklinkt. Zo klonk de Oekraïense inlichtingenbaas enkele dagen geleden nog zegezeker. “In augustus keert de oorlog definitief. Tegen eind dit jaar is Rusland verslagen”, verklaarde Kirilo Boedanov in een interview op Sky News.

“Tegen Oekraïense politici die nu hoog van de toren blazen en claimen dat hun troepen doorbraak na doorbraak forceren wil ik zeggen: loop maar niet te snel van stapel”, aldus Chodarenok. “Rusland heeft tot nu toe nog maar amper een tiende van zijn militaire potentieel ingezet. Dus wees maar voorzichtig met jullie dromen voor werkelijkheid te nemen, heren.”

Vanwaar die plotse ommezwaai in zijn kijk op de situatie? Volgens de Amerikaanse journaliste en columniste Julia Davis, die de Russische televisie op de voet volgt, is de oud-kolonel overduidelijk achter de schermen flink op de vingers getikt “door niet nader genoemde figuren”.

