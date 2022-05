In de rij voor het bloed, de teen of voorhuid van Jezus, maar zijn de overblijfselen van heiligen wel echt?

Op Hemelvaartsdag trekt de Bloedprocessie door Brugge. Met ’s lands bekendste reliek: het Heilig Bloed van Christus. Maar is dat bloed ook écht van Jezus? “De kans lijkt me gering”, verrast theoloog Hans Geybels. Al betekent dat niet meteen het einde van de verering, mocht ooit uit onderzoek blijken dat het niet van Christus is. “Aan re­li­kwieën hangt meestal een te mooie en belangrijke traditie vast om alles op de schop te gooien”, zegt ‘reliekendetective’ Jeroen Reyniers.