Als de eerste bal die je raakt meteen een cruciale strafschop is in de Europa League-finale, dan kan het al eens fout lopen. Antiheld Aaron Ramsey (Rangers FC) maakte het mee in de verloren strafschoppenreeks tegen Eintracht Frankfurt. “Hij werd plots geconfronteerd met een allesbepalende strafschop, mentaal ben je dan niet klaar.”