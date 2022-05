Nóg een gevolg van de oorlog: Belgische brouwers met de handen in het haar door schaarse bierflesjes

Belgische brouwers geraken almaar moeilijker aan bierflessen. Door de oorlog ligt een grote Oekraïense glasfabriek stil en een Russische producent mag door de Europese sancties niet meer leveren. Zeker voor de brouwerijen die veel uitvoeren naar het buitenland is dit een ramp in de maak. Gemiddeld is 70 procent van alle Belgische bier bestemd voor export. En als de brouwers al aan flessen geraken, zijn ze peperduur door de gestegen energieprijzen.