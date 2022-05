Verdwenen sms-berichten van Mark Rutte niet meer te achterhalen

De verdwenen sms-berichten van de Nederlandse eerste minister Mark Rutte zijn niet meer te achterhalen. Dat schrijft hij aan de parlementsleden in de Tweede Kamer.

Rutte heeft woensdag toegegeven dat hij de afgelopen jaren niet alle verstuurde en ontvangen tekstberichten heeft bijgehouden. Alleen sms’jes die naar zijn mening “inhoud” bevatten die “relevant is voor bestuurlijke besluitvorming” stuurde hij naar ambtenaren om te laten bewaren. De rest gooide hij weg om te voorkomen dat zijn verouderde mobiele telefoon overvol raakte.

De inhoud van die berichten kan niet meer opgevraagd worden, schrijft Rutte. “Desgevraagd heeft de provider gemeld dat sms-berichten niet kunnen worden achterhaald. Deze berichten worden niet opgeslagen. De provider bewaart ten behoeve van ‘billing’ gedurende een periode van een aantal maanden enkel zogenoemde metadata.”

De oppositie is verontwaardigd over de handelswijze van de premier. Het maakt volgens haar opnieuw duidelijk dat Rutte weinig opheeft met openheid en een nieuwe bestuurscultuur. Donderdag moet de premier zich in de Kamer verantwoorden voor het wissen van de sms-berichten.