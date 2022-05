Regenboog verdeelt speelplaats: experts zien polarisatie rond gender, seksualiteit en geaardheid toenemen

Het incident in een Antwerps college, waar leerlingen een regenboogvlag neerhaalden en besmeurden, is lang geen alleenstaand incident op onze scholen. Volgens verschillende experts neemt de polarisatie rond geaardheid, seksualiteit en gender toe op de speelplaats. “We krijgen almaar meer vragen om voor zulke incidenten met leerlingen in gesprek te gaan”, zegt Khalid Benhaddou, door het departement Onderwijs aangesteld om in scholen polarisatie tegen te gaan.