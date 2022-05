Levenslange opsluiting en tien jaar terbeschikkingstelling. Een zware straf, maar niet de zwaarste voor de viervoudige moordenaar Alexander Dean (29). De nabestaanden reageerden na afloop erg verschillend. Frédéric, de vader van Maïlys (18), wilde het maximum en is erg ontgoocheld. Mama Jasmijn is vooral opgelucht dat de voorbedachtheid bij de dood van haar ouders is bewezen.