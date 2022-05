PFAS-opdrachthouder blijft langer aan zet: “Als iets een wonderproduct lijkt, is er iets wat we niet weten”

Het begon een jaar geleden, met grote hoeveelheden van het schadelijke PFOS in Zwijndrecht. De aangestelde specialist heeft intussen liefst vierduizend mogelijk vervuilde sites op het oog. Reden genoeg voor de Vlaamse regering om de opdracht van Karl Vrancken met nog zeker een half jaar te verlengen. Maar het stopt niet bij PFOS en consoorten, waarschuwt die. Er was al asbest, er waren al CFK’s, en er zullen er nog komen. “Als iets een wonderoplossing lijkt, is er iets dat we nog niet weten.”