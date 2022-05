Roman Bezus neemt dit weekend afscheid van de Buffalo’s: “Trainen zonder te huilen was onmogelijk”

De voorbije maanden ging Roman Bezus gebukt onder de oorlogsellende die zijn vaderland treft. Bovendien bleek een verlengd verblijf in de Ghelamco Arena onmogelijk. Morgenavond zal hij na afloop van het duel tegen Charleroi voor het laatst de Gentse fans groeten. “Mijn doelpunt tegen Zulte Waregem is zonder twijfel het meest emotionele moment van mijn tijd in Gent. Invallen en scoren was voor mij toen echt een kippenvolmoment.”