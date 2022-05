Jongeren mogen vanaf 16 jaar stemmen voor Europese verkiezingen

De afspraak om de kiesleeftijd te verlagen, stond al in het regeerakkoord. Door de goedkeuring zullen naar schatting 270.000 jongeren tussen 16 en 18 jaar bij de Europese verkiezingen hun stem kunnen uitbrengen. Het gaat dus niet om de federale, Vlaamse of lokale verkiezingen. Het gaat ook niet om een stemplicht, maar om een stemrecht. België zal hiermee, na Oostenrijk en Malta, het derde Europese land zijn met een verlaagde kiesleeftijd tot 16 jaar.

Volgens Wim Van der Donckt (N-VA) gaat het om een puur symbooldossier, dat maar weinig zoden aan de dijk zal brengen. Hij voert aan dat maar weinig minderjarigen wakker liggen van politiek. “Het is een ver-van-mijn-bed-show”. Van der Donckt merkte ook op dat stemrecht samenhangt met de juridische meerderjarigheid. Barbara Pas (Vlaams Belang) zat op dezelfde golflengte. “Het hoort bij een pakket rechten en plichten, dat bij meerderjarigheid hoort. Het is misschien arbitrair op achttien jaar, maar het is niet lichtzinnig.”

De voorstanders reageerden verheugd op de goedkeuring. Kristof Calvo (Groen), een van de grote trekkers van het dossier, herinnerde eraan dat hij bijna vijftien jaar geleden - toen nog als voorzitter van Jong Groen - al voor een verlaging van de kiesleeftijd pleitte. Hij verdedigde dat het voor de Europese verkiezingen geldt. Het is een niveau waar veel belangrijke beslissingen vallen, maar het is ook een parlement dat minder voorspelbaar is en waar meer over grenzen van meerderheid en oppositie wordt samengewerkt, luidde het.

Het biedt volgens Calvo ook de mogelijkheid om met jongeren in gesprek te gaan over de imperfecties van onze democratie. “Dit mag geen manier zijn om te zeggen: we zijn er vanaf”, klonk het bij Melissa Depraetere (Vooruit). “Er zal nog veel werk zijn”, bijvoorbeeld rond bereikbaarheid en laagdrempeligheid, maar ook rond sensibilisering, stelde ze. Nawal Farih (CD&V) en Marianne Verhaert (Open VLD) vonden dat de leeftijdsverlaging verder mag gaan dan enkel de Europese verkiezingen. Daar is echter geen meerderheid voor.