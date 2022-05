Zo wordt het zondag toch nog spannend: maakt Anderlecht een erehaag voor Club Brugge?

De supporters van Anderlecht laten weinig aan de verbeelding over. “Geen erehaag in Brugge” stond woensdag in koeien van letters op een groot spandoek op het oefencomplex in Neerpede te lezen. Getekend: Mauves Army, een groepering van diehard-Anderlecht-fans. Ze volgen daarmee de Fanboard van de Belgische recordkampioen. Wat hen betreft, zal Anderlecht kampioen Club Brugge zondag geen eer bewijzen via een erehaag. Maar waar komt die erehaag precies vandaan? En waarom verzetten de fans er zich zo driftig tegen? “Anderlecht heeft de plicht zijn fans duidelijk te maken dat het maar om een spelletje gaat.”