Commandant van Azov-regiment verstuurt nieuwe boodschap vanuit Azovstalfabriek: “Er is een operatie aan de gang”

De beelden van Oekraïense strijders die de Azovstalfabriek in Marioepol verlaten en zich overgeven aan Russische troepen, deden Rusland de voorbije dagen triomferen. De definitieve val van Marioepol was een feit. Maar nog niet alle Oekraïense strijdkrachten hebben de staalfabriek in de havenstad verlaten, zo moet blijken uit deze korte videoboodschap van de plaatsvervangend commandant van het Azov-regiment.