Juan Carlos terug uit ballingschap, maar lang blijft hij niet

Juan Carlos is geland in Spanje. De oude vorst was twee jaar in ballingschap, maar de corruptieonderzoeken naar hem zijn zonder gevolg geklasseerd, dus keert hij terug. Om duidelijk te maken dat hij gezuiverd is. Maar lang blijft hij niet. Hij keert terug naar Abu Dhabi, zijn toevluchtsoord. Waar de restaurants opengaan wanneer hij het vraagt, waar hij twee uur per dag sport, en waar hij grommig wordt bij het lezen van Spaanse kranten.