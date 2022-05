Sociale netwerk van Trump op sterven na dood

Truth Social, het sociale netwerk van de voormalige Amerikaans president Trump is op sterven na dood. Zelfs de overnemer van TMTG, het bedrijf van Trump waar Truth Social onder zit, lijkt er niet in te geloven. In de officiële documenten die Digital World Acquisition Corp. neerlegde, waarschuwt de overnemer voor de vele faillissementen die de ex-president al op zijn palmares mocht schrijven.

Ter herinnering: Truth Social is een sociaal netwerk dat Trump lanceerde. Het sociale netwerk is een Twitter-kloon - met ‘truth’s’ in plaats van ‘tweets’ - en een antwoord op het feit dat Trump van Twitter geband werd na de bestorming van het Capitool.

De lancering verliep in februari dit jaar verliep verre van vlekkeloos. Gebruikers die toen op de wachtlijst terechtkwamen omdat de servers het begaven, staan daar nog steeds. The Washington Post beschreef het netwerk als een “conservatief spookdorp bomvol bots”. Daarnaast is de app enkel beschikbaar binnen de VS. Ook een Android-versie van app laat op zich wachten. Volgens Rolling Stone is Trump ervan overtuigd dat Google - de makers van Android - hem stokken in de wielen steekt door de Android-versie van Truth niet goed te keuren. Maar nog volgens het Amerikaanse magazine loopt, heeft TMTG nog niet eens een app ingediend ter goedkeuring bij Google.

(adm)