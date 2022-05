Na beschuldiging handtastelijkheden: schepenen in Schaarbeek zetelen niet meer naast elkaar

Het is Jodognes partijgenoot Michel De Herde (Défi) die aan de basis van de netelige kwestie ligt. De schepen voor Franstalig onderwijs & Budget in Schaarbeek zou volgens collega-schepen Sihame Haddioui (Ecolo) flink z’n boekje te buiten zijn gegaan.

De vrouwelijke schepen van Gelijke Kansen diende deze week een klacht in tegen De Herde (57), omdat De Herde haar zou getrakteerd hebben op ernstig grensoverschrijdend gedrag. Tijdens een gemeenteraad in oktober wreef De Herde volgens Haddioui over haar billen, en zei hij dat ze mooie borsten had. Het zou niet bij die ene onwelvoeglijke keer gebleven zijn. Haddioui belegde inmiddels vergaderingen op locatie, om niet meer naar het gemeentehuis te moeten komen. Vorig jaar nog werd Haddioui in de Franstalige pers voorgesteld als het gewezen mediafiguur dat de overstap naar de politiek gemaakt had om ‘het patriarchaat een schop onder de kont te geven’. De Herde van zijn kant bevestigde aan de krant Le Soir dat hij een onderhoud had met z’n burgemeester, en ontkent de aantijgingen. Hij wil het daar niet bij laten en nam naar eigen zeggen al een advocaat in de arm.

In februari kreeg Schaarbeeks burgemeester Jodogne te horen dat haar partijgenoot De Herde zich misdragen zou hebben. Jodogne verwijst nu naar haar partijvoorzitter van Défi en naar een gemeentelijk preventieverantwoordelijke om de kwestie uit te klaren. Als burgemeester zit ze verveeld met de zaak tussen twee leden van de gemeenteraad. Volgens stadskrant Bruzz zullen de schepenen al zeker niet meer naast elkaar zitten bij volgende gemeenteraden.