Veel verpleegkundigen intensieve zorg op rand van burn-out

De afdeling intensieve zorg in een ziekenhuis is sowieso een stresserende plek om te werken, maar de afgelopen twee jaar deed Covid-19 daar nog een schepje bovenop. De afdeling kreeg te maken met een toename van patiënten, personeelstekort, hoge sterftecijfers, angst om zelf besmet te worden met het virus, vele uren overwerk en steeds minder waardering vanuit de samenleving. Dat alles leidde tot een veeleisende werkcontext die zijn tol heeft geëist.

Daarnaast speelt de werkomgeving een grote rol. In ziekenhuizen waar verpleegkundigen een goede relatie hebben met artsen en waar ze kunnen deelnemen aan het ziekenhuisbeleid, ligt het risico op burn-out aanzienlijk lager: 54 procent in een slechte werkomgeving tegenover 23 procent in de beste werkomgeving. Ook de intentie om van job te veranderen ligt hoger in ziekenhuizen met een slechte werkomgeving: 56 procent tegenover 27 procent in een goede werkomgeving.

Plan om aantrekkelijker te maken

Het KCE dringt erop aan een algemeen plan uit te werken om het werk van verpleegkundige, in het bijzonder op de dienst intensieve zorg, aantrekkelijker te maken. Het plan moet volgens het kenniscentrum onder andere een betere verloning, een opwaardering van de opleiding en een verbetering van de kwaliteit van de werkomgeving omvatten.

De bevraging werd uitgevoerd in de periode december 2021 tot februari 2022, dus tijdens de vierde en de vijfde golf van de coronapandemie.