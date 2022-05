Oekraïners kunnen ingangsexamen voor hoger onderwijs afleggen in Brussel

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts geeft Oekraïense vluchtelingen de kans om deze zomer in Brussel ingangsexamens af te leggen die toegang geven tot hoger onderwijs in Oekraïne. Op die manier verliezen jongeren hun kans op een bachelor- of masteropleiding niet. De N-VA-minister wil zo gehoor geven aan een oproep van de Oekraïense regering. Vlaanderen zal instaan voor een locatie en al het nodige materiaal: de Oekraïners zorgen zelf voor het toezicht tijdens de ingangsexamens.

Studenten krijgen in Oekraïne – net als in heel wat andere landen – pas toegang tot een bachelor- of masteropleiding als ze eerst slagen voor een ingangsexamen. Voor de Russische invasie werden deze schriftelijke ingangsexamens georganiseerd in de maanden mei en juni in verschillende examenlocaties verspreid over het hele land.

Door de oorlog in het land kunnen de ingangsexamens nu echter niet georganiseerd worden in hun normale vorm. Bovendien bevinden heel wat jongeren die volgend jaar naar het hoger onderwijs zouden willen overgaan zich momenteel in het buitenland, bijvoorbeeld omdat ze samen met hun ouders gevlucht zijn.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts geeft Oekraïense vluchtelingen die in Vlaanderen verblijven nu de kans hun ingangsexamens voor het hoger onderwijs deze zomer af te leggen in Brussel. Weyts gaat daarmee in op een vraag van de Oekraïense minister van Onderwijs Serhiy Shkarlet. Ook landen zoals Nederland, Frankrijk en Duitsland gaan in op deze vraag .

Concreet zullen Oekraïense jongeren die verblijven in Vlaanderen tijdens de zomermaanden hun ingangsexamen kunnen afleggen in het Consciencegebouw in Sint-Joost-Ten-Node. De Vlaamse overheid voorziet de locatie, computertoestellen en IT-experts om eventuele defecten snel op te lossen. Het Oekraïense ministerie van Onderwijs zorgt voor examenbegeleiders, die tijdens elke sessie toezien op een ordentelijk verloop. Het ingangsexamen voor de bacheloropleidingen zal gefocust zijn op kennis van de Oekraïense taal, Wiskunde en de geschiedenis van Oekraïne. Het ingangsexamen voor de masteropleidingen peilt naar meer gevorderde kennis.

“De Oekraïners doen er alles aan om zoveel mogelijk continuïteit te bieden aan jongeren, zelfs in deze vreselijke omstandigheden”, zegt Weyts. “Vlaanderen helpt daar graag bij. Dit ingangsexamen betekent voor vele jongeren hoop op een betere toekomst”.