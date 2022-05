LIVE ONWEER. Onweer trekt over ons land, KMI kondigt code oranje af

"Vanaf de middag/vroege namiddag trekt een intense regen- en onweerszone van zuidwest naar noordoost over ons land", klinkt het bij het KMI. "De onweersbuien kunnen tevens gepaard gaan met lokaal zeer zware windstoten en hagel. De criteria voor code oranje voor neerslag (31-50 mm in 1 uur of 41-60 mm in 6 uur) of rukwinden (minstens 90 km/u) worden, op basis van nieuwe informatie, wellicht voldaan (in een voldoende groot gebied) in provincies in de oostelijke helft van het land, maar ook elders kunnen onweders lokaal fel zijn."