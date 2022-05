Apenpokkenvirus bereikte wellicht ook Australië

Er is ook in Australië een mogelijk geval van apenpokken, zo hebben de lokale autoriteiten vrijdag gezegd. Een veertiger die onlangs in Europa was, heeft het virus wellicht opgelopen.

De gezondheidsdiensten van de staat New South Wales melden dat uit eerste testen is gebleken dat de man wellicht apenpokken heeft, maar er zijn nog bijkomende testen gaande die dat moeten bevestigen. De man zou niet zwaar ziek zijn en is thuis in isolatie gegaan. De autoriteiten hebben artsen en ziekenhuizen in New South Wales gewaarschuwd.

Het apenpokkenvirus werd eerder al vastgesteld in onder meer de VS, Groot-Brittannië, Spanje en Portugal. Donderdagavond werd ook een eerste geval in België bevestigd.

Normaal komen apenpokken enkel voor in Centraal- en West-Afrika, vaak in de omgeving van tropische regenwouden. Bij apenpokken heeft de patiënt griepsymptomen en kenmerkende huiduitslag, vooral in het gezicht maar ook op andere delen van het lichaam.

Over het algemeen verloopt een besmetting met het apenpokkenvirus via de lucht. Maar een groot deel van de nieuwe infecties lijkt te hebben plaatsgevonden via seksueel contact. In de meeste gevallen ging het om seks tussen mannen.