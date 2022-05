Beelden bewijzen betrokkenheid van Russische troepen bij executies in Boetsja

The New York Times heeft video’s bemachtigd die bewijzen dat Russische paratroepen betrokken waren bij executies in het Oekraïense Boetsja. De Russen hielden het voorstadje van Kiev ruim een maand bezet. Na hun aftocht in april werden er honderden lichamen van burgers gevonden.

Op één van de video’s, afkomstig van een bewakingscamera, is te zien hoe twee paratroepers negen Oekraïense mannen in ganzenpas door de straat drijven. De gevangenen lopen gebukt, en houden een hand achter hun hoofd en met de andere de riem van hun voorganger vast. De tweede video is gemaakt vanuit een nabijgelegen huis. Daarop is te zien hoe de mannen naar een binnenplaats worden gebracht. De video houdt vervolgens op, maar ooggetuigen vertelden verslaggevers van de krant dat de soldaten de gevangenen daarvandaan naar het nabijgelegen Russische hoofdkwartier brachten, waar ze werden doodgeschoten. (Lees verder onder de video.)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De beelden dateren van 4 maart. De Russen hadden Boetsja een dag eerder ingenomen. Op beelden die op 5 maart door een drone zijn gemaakt, zijn de lichamen van acht van de mannen te zien. Ze liggen bij het hoofdkwartier, en worden bewaakt door Russische soldaten. De negende gevangene, die door The New York Times werd opgespoord, raakte gewond bij de moordpartij maar overleefde door zich dood te houden. Alle slachtoffers zijn door de krant geïdentificeerd. Ze maakten deel uit van een burgermilitie die Boetsja verdedigde.

Bewijs van betrokkenheid

Toen na de Russische aftocht uit Boetsja de eerste beelden opdoken van doodgeschoten burgers, veroorzaakten die afschuw over de hele wereld. Rusland ontkende echter elke schuld, en zei dat Oekraïne alles in scène had gezet. De video’s van The New York Times tonen nu aan dat mensen die in Boetsja zijn geëxecuteerd voor hun dood in hechtenis waren van het Russische leger.