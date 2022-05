Een waanzinnig ultiem voorstel van PSG en een aankondiging zoals zijn grote idool: zondag schept Kylian Mbappé duidelijkheid

Er wordt al maanden gespeculeerd over de toekomst van Mbappé. Blijft hij bij PSG of vertrekt hij dan toch naar Real Madrid? De 23-jarige aanvaller is einde contract en kan dus gratis van club wisselen.

Volgens L’Equipe is het zondag eindelijk zover. “Behoudens een ommekeer, zal Kylian Mbappé dit weekend, waarschijnlijk zondag, zijn beslissing over zijn toekomst aankondigen”, klinkt het. Dat zou in de loop van de voormiddag (11u00) zijn, bij TeleFoot op TF1, en dus enkele uren voor de competitiewedstrijd van PSG tegen Metz. Een beetje in de stijl van basketbalster LeBron James (een idool van Mbappé), die in 2010 zijn verhuis naar Miami live op televisie aankondigde.

RMC Sport beweert dan weer dat de beslissing van de Fransman al op zaterdag kan komen en niet via Telefoot. Le Parisien is nog aan het uitzoeken via welk kanaal het dan zal gebeuren.

Nog steeds weet niemand echt zeker wat het nu wordt: blijven bij PSG of verhuizen naar Real Madrid. Volgens de doorgaan goed geïnformeerd Fabrizio Romano zijn de discussies binnen de entourage van Mbappé nog steeds aan de gang. In Spanje klinkt het dan weer dat ze zich bij De Koninklijke stilaan zorgen beginnen te maken.

Er dook intussen ook een doldwaas gerucht op via het Spaanse voetbalprogramma El Chiringuito. Mbappé had al een gigantisch voorstel op zak van PSG, met een jaarsalaris van zo’n 50 miljoen euro en een tekenbonus van 100 miljoen. Nu zou de Fransman ook het sportieve project van de club mogen gaan leiden. Zijnde: beslissen wie de trainer wordt en welke transfers er gedaan moeten worden door PSG.

Nu, El Chiringuito staat bekend als een programma waar wel vaker gekke dingen worden geroepen maar het gerucht werd bevestigd door journalist Romain Molina. Een man die schrijft voor onder anderen The New York Times, de BBC en CNN. “Voor één keer is het eens waar wat hij zegt”, aldus Molina over de uitspraken van El Chiringuito-panellid Edu Aguirre. Waarna hij een tweet de wereld instuurde die suggereert dat Mbappé voor PSG heeft gekozen.